Понижение международным рейтинговым агентством S&P рейтинга России и возможное решение Moody’s о пересмотре рейтинга связаны с геополитическими факторами. Такое заявление сделал Минфин РФ.

Ранее 26 февраля S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ВВВ- до ВВ+ с негативным прогнозом. Таким образом, в течение трех месяцев агентство может вновь понизить рейтинги нашей страны. Moody’s, в свою очередь, рассматривает возможность понижения рейтингов РФ на уровень Baa3.

Минфин также сообщил о сохранении финансовой устойчивости благодаря, в том числе, накопленным резервам в сочетании с низким уровнем госдолга.

Предпринятые ведомством и ЦБ РФ действия позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках, приводит заявление министерства РИА Новости.

ВС РФ с 24 февраля проводят специальную военную операцию на Украине. По последним данным Минобороны РФ, группировки ЛНР и ДНР при огневой поддержке российской армии продвинулись вглубь еще на 30 км (aif. ru)