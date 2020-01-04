Миллион и думы

Сколько людей, с только и мнений. Но уж больно комично выглядит ситуация, при которой в целом ряде отечественных СМИ, как по команде, вышли статьи с восторгами по поводу того, что в праздничных торжествах, проведенных в Баку в ночь с 31 декабря на 1 января, приняло участие рекордное количество людей. Авторы этих заметок указывают, что в новогоднюю ночь сотни тысяч людей, а по некоторым подсчетам около миллиона человек собрались в центре города Баку.

Со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку указывалось, что, в отличие от предыдущих лет, в этом году было зарегистрировано больше гостей. Мол, для встречи Нового года в Баку приезжали люди из разных регионов Азербайджана, а также из многих зарубежных стран. Нет, с одной стороны, конечно же, хорошо, что Баку становится местом, где встретить Новый Год приезжает все больше туристов из-за рубежа. Но, вернутся ли они в нашу столицу еще раз, увидев то, что творилось в Баку в новогоднюю ночь? На сей счет меня терзают смутные сомнения.

Ведь в новогоднюю ночь Баку был просто парализован. Вины в том ИВ нет никакой. Наоборот, они, как и все службы, включая полицию, очень хорошо справились с проблемой, каким-то чудом не допустив беспорядков, которые обычно являются продолжением всех празднеств и потребления спиртных напитков. Обошлись, прямо скажем, «малой кровью».

Это я к тому, что министерство здравоохранения опубликовало информацию о травмах, полученных от взрывных пакетов во время праздников. С 31 декабря по 1 января 13 человек получили травмы от пиротехники и обратились за неотложной медицинской помощью. Из них восемь были госпитализированы, пятерым была оказана помощь на месте. Сразу отмечу, что жертв могло быть гораздо больше.

Ведь, 31 декабря примерно в 18:36 движение поездов на втором пути станции метро «28 Мая» Бакинского метрополитена было приостановлено на пять минут. Тогда, неизвестный пассажир бросил на пути следования поезда самовоспламеняющееся пиротехническое средство. Как сообщил глава пресс-службы подземки Бахтияр Мамедов, дым, образовавшийся после взрыва петарды, был оперативно устранен сотрудниками подземки, в соответствии с требованиями безопасности, незамедлительно было снято напряжение с контактного рельса.

Но возникают вопросы — как эта петарда оказалась пронесенной в метро, с учетом тщательного, на первый взгляд, осмотра пассажиров метро со стороны полиции, и была ли гарантия, что таких взрывов не случилось бы больше? Нет такой гарантии, на мой взгляд. А как пронесли, это нужно выяснять. Потому, что это сейчас пронесли петарду, а в следующий раз могут пронести и нечто иное. Слишком мы рано забыли про теракты в бакинском метро.

А в каких условиях проще осуществлять теракты, когда они приводят к максимальному числу жертв? Правильно, в случаях столпотворения. А это именно то, что имело место в новогоднюю ночь в Баку. Потому и радуюсь я тому, что крупных инцидентов удалось избежать. Хотя малых проблем, связанных с отсутствием элементарного воспитания у множества тех, кто ринулся в центр столицы, было предостаточно. Город в этот день был, по большому счету, оккупирован теми, кто видел своей исторической миссией взрывание петард и бесцельное брожение по центральным улицам Баку.

И это при том, что как отечественные, так и зарубежные телеканалы показывали кучу интересного. Плюс, есть интернет и возможность просмотра всего, что душе угодно. А салюты, в разных уголках Баку, были видны практически с любого балкона. Кроме того, дома есть такой бонус, как кровать, куда можно прилечь, изрядно выпив и закусив. Ничего этого нет в центре Баку, если, конечно, не рассматривать в качестве кровати скамейки. Так чего же ради миллион человек оказались в новогоднюю ночь в центре Баку? Ответ, как мне кажется, прост и печален.

Мы имеем дело с наглядным свидетельством того, что именно Баку остается единственным городом в Азербайджане, где люди могут увидеть то, что хотят. В этом плане, увы, мы уступаем даже Украине, где также красиво и весело, как в Киеве, было во Львове, Днепре, Одессе и многих иных городах страны. Будь иначе, жители наших регионов не отправлялись бы в столицу на празднование Нового Года. И именно поэтому я не радуюсь цифре в миллион человек, что оказались в центре Баку в новогоднюю ночь.