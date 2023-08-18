Наступление Вооруженных сил Украины будет долгим и медленным, однако российские войска уже понесли огромные потери.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Милли, российские войска сейчас находятся в достаточно плохом состоянии, они уже понесли огромные потери.

«Моральное состояние у них не очень высокое. Их лидерство (на поле боя — ред.) сомнительное и неоднозначное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне среди руководства явно много споров. Логистика не в лучшем состоянии. Следовательно, россияне, правда, в обороне», — сказал генерал.

Он подчеркнул, что еще пару месяцев назад он говорил, что контрнаступление ВСУ будет долгим, кровавым и медленным. Милли добавил, что именно это сейчас и происходит, однако в целом Украина борется и ведет очень тяжелый бой.