Милли Меджлис принял новое правило в связи с Государственным флагом

В Азербайджане установлено новое правило в связи с государственным флагом, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос был отражен в поправке к закону «О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики», обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, случаи исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом «Об исполнении государственного гимна Азербайджана».

После голосования поправка была принята в первом чтении.

| 2020-04-17T20:03:22+00:00 17 апреля 2020, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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