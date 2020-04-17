Милли Меджлис принял новое правило в связи с Государственным флагом

В Азербайджане установлено новое правило в связи с государственным флагом, сообщает в пятницу Trend.

Этот вопрос был отражен в поправке к закону «О правилах использования государственного флага Азербайджанской Республики», обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, случаи исполнения государственного гимна Азербайджана при поднятии и водружении государственного флага будут определяться законом «Об исполнении государственного гимна Азербайджана».

После голосования поправка была принята в первом чтении.