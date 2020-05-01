Милли Меджлис одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генерального прокурора

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден вопрос о назначении на должность генерального прокурора, сообщает в пятницу Trend.

По представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на должность генерального прокурора выдвинута кандидатура заместителя генпрокурора — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.

Информацию в связи с данным вопросом предоставил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев.
Адалят Велиев отметил, что деятельность Кямрана Алиева высоко оценивается государством.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.

| 2020-05-01T13:00:10+00:00 1 мая 2020, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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