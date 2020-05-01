Милли Меджлис одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генерального прокурора

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден вопрос о назначении на должность генерального прокурора, сообщает в пятницу Trend.
По представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на должность генерального прокурора выдвинута кандидатура заместителя генпрокурора — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.
Информацию в связи с данным вопросом предоставил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев.
Адалят Велиев отметил, что деятельность Кямрана Алиева высоко оценивается государством.
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят.