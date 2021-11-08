В Центре русской культуры в Баку состоялся круглый стол «Железный кулак», посвященный Дню Победы Азербайджана.

В мероприятии приняли участие ветераны Карабахской войны и члены семей шехидов Юлия Солнцева, — сестра шехида Александра Солнцева, Айнур Алиева – супруга шехида Дениса Пронина, Валерий Дышин – отец шехида Фуада Мамедова, сообщает #.

Открыл круглый стол глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин:

«Поздравляю народ Азербайджана с Днем Победы! 30 лет мы ждали этого момента, когда, наконец, наши войска освободят захваченные территории, а беженцы и вынужденные переселенцы вернутся в свои дома. Настало время, когда президент Ильхам Алиев воодушевил свой народ, сподвиг его на героизм. Весь народ поднялся на защиту Карабаха, мы все горели желанием победить. В рядах вооруженных сил Азербайджана были и русские, и евреи, и лезгины, это произошло потому, что наш народ всегда был един», — сказал он.

М.Забелин выразил соболезнования семьям шехидов и вручил грамоты за героизм и подарки участникам войны и родственникам погибших героев. Среди получивших грамоту – бойцы Гулаев Денис, Олег Сапунков, Павел Зорин, Александр Корнев, Андрей Бузанов. Все они самоотверженно сражались в рядах азербайджанской армии, многие получили тяжелые ранения, и все награждены медалями.

«Я преклоняю голову в память о погибших героях, хочу поблагодарить их матерей за то, что воспитали таких отважных сыновей, которые самоотверженно отдали свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана. Всем ветеранам желаю крепкого здоровья!», — сказал Забелин.

Глава Русской общины подчеркнул, что Первая Карабахская война для него приравнивается к геноциду азербайджанского народа:

«Первой Карабахской войны не было! Это было целенаправленное уничтожение азербайджанского народа, нашего мирного населения! Достаточно вспомнить, что произошло в Ходжалы… В начале 90-х годов я отправился в Ханкенди и Шушу, когда эти территории уже были оккупированы армянскими агрессорами. Мы проводили работу с армянским населением, пытались вразумить людей. Но эти попытки, как и многие другие, ни к чему не привели», — заявил Забелин.

Он также сообщил, что после победы и деокупации в Русскую общину Азербайджана обратилось 16 русских семей, проживавших до начала войны на территории Карабаха.

«Все они хотят вернуться в свои родные села в Карабахе», — сказал он.

Александр Корнев приехал на встречу из города Шемаха. За своей боевой путь он награжден медалью «Отважный боец».

«Учился в Шемахе в русской школе, но хорошо говорю на азербайджанском языке. Все должны знать язык своей страны. Считаю себя азербайджанцем, поэтому отправился защищать Родину. На войну ушел. Воевал во многих местах, домой вернулся из Лачина. Мой призыв продлился 120 дней», — рассказал журналистам Корнев.

Еще один участник «круглого стола» — Андрей Бузанов, майор Военно-воздушных сил Азербайджана, во время войны служил в командном пункте в Бейлагане, «налетал» 27 боевых часов, награжден медалью за освобождение Зангилана и Ходжавенда. Отец Бузанова также был военным, воевал в Первой Карабахской войне.

«В Карабахской войне я потерял много друзей. Азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим вернула оккупированные территории. День Победы стал для меня самым счастливым днем в жизни. Очень важно и то, что три оккупированных района были возвращены без единого выстрела и это тоже является важной составляющей нашей победы», — резюмировал боец.

Глава молодежной группы Низаминской районной организации Русской общины Азербайджана, дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева – Регина Ковалева, выступая на мероприятии, сказала, что в ее семье не понаслышке знают, что такое потеря.

«Папа редко был дома, почти всегда на службе, потом на войне. Он всегда говорил, разве можно жить без частицы сердца, имея в виду Карабах. И сегодня мы вернули эту частницу – территориальная целостность Азербайджана восстановлена, справедливость восторжествовала. Это сделали наши молодые бойцы, отважные сыны Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим, нашим президентом Ильхамом Алиевым. Их имена навсегда вписаны в историю!», — сказала Р.Ковалева.