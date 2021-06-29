Интервью # с заместителем директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) по международным вопросам, политологом Михаилом Самусем.

— ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси. Каково, на Ваш взгляд, будет их влияние на экономику РБ?

— Я думаю, что введение санкций против Беларуси со стороны ЕС, США и других стран Запада приведет к серьезным экономическим последствиям для этой страны. По различным экспертным оценкам, ее ВВП может снизится на 7%. Это все самым негативным, разрушительным образом может сказаться на социальной сфере Беларуси. Надежды руководства РБ на то, что все эти потоки можно будет перевести на Россию, на мой взгляд, не оправдаются.

— Присоединится ли Украина к санкциям ЕС против Беларуси?

— В целом, Украина солидарна с ЕС в своей политике в отношении Беларуси. Напомню, к примеру, что после того, как ЕС ввел санкции против авиакомпании «Белавиа», закрыв для нее свое небо, Украина присоединилась к этим санкциям. Кроме того, Украина не признает итоги последних президентских выборов в Беларуси. Замечу, что Беларусь, в свою очередь, сделала массу недружественных шагов по отношению к Украине. В частности, она фактически признала аннексию Крыма со стороны России. Также в Украине увидели, по сути, легитимацию боевиков на Донбассе, что также является шагом, направленным против территориальной целостности нашей страны. Исходя из всего этого, Украина, на мой взгляд, присоединится к новым санкциям ЕС против Беларуси. Другое дело, что это может быть сделано в более мягкой форме, постепенно. И это объяснимо. Ведь, экономики двух стран сильно переплетены, взаимосвязаны и тут, вводя санкции, нужно все дотошно просчитать, дабы не нанести ущерб своим собственным интересам.

— А насколько велика доля товаров из Беларуси в Украине?

— Скажу так — взаимный товарооборот между нашими странами составляет порядка 4-4,5 млрд долларов. Эти цифры дают представление о том, насколько значительна доля товаров из наших стран друг для друга. Соответственно, принимая политические решения, нужно помнить об интересах малого и среднего бизнеса, защитив его. В целом же, говоря не о сиюминутной, а о долгосрочной перспективе, могу сказать, что Украина и Беларусь будут экономически сотрудничать, но для этого нужны политические перемены в Беларуси.

— Спрошу более конкретно. Есть ли замена Беларуси в качестве основного поставщика бензина и нефтепродуктов на украинский рынок?

— Вы правы в том, что бензин и нефтепродукты из Беларуси занимали до 50% в некоторых сегментах украинского рынка. Но тут нужно понимать, что этот рынок в Украине абсолютно открытый и независим, и всегда можно найти замену одному из выбывших игроков. Азербайджан, в этом смысле, является одним из наилучших вариантов. Ваша страна давно и успешно представлена на нашем рынке, в том числе и на рынке нефтепродуктов.

— Как Вы в целом оцениваете уровень политико-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной?

— Оно, в целом, очень позитивное. Особенно, если учитывать традиционно очень близкие отношения между Азербайджаном и Турцией, с которой Украина в последнее время развивает всестороннее сотрудничество. Тут речь идет не только о покупке Украиной турецких беспилотников «Байрактар», но и про сотрудничество в сфере кораблестроения, авиационной и иных сферах. Мы стоим на пороге подписания договора о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. И это откроет совершенно новые возможности для развития отношений как между нашими странами, так и между Украиной и Азербайджаном, который является проверенным и надежным партнером нашего государства.