Нелегальные мигранты подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев в польском Венджине, в Любушском воеводстве. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«В охраняемом центре для иностранцев в Венджине вспыхнул бунт. Несколько сотен человек вышли на площадку перед зданием и испортили часть оборудования», — говорится в публикации.

Радиостанция подчеркивает, что мигранты разбили стекла здания центра, выкрикивают «Свободу» и скандируют, что их основная цель прибытия в Европу – это Германия.

«Мигранты пытались сломать забор. Это тренировочная площадка, поэтому есть двойные заборы, а кое-где тройные. Ситуация находится под контролем», — рассказала пресс-секретарь пограничной службы, лейтенант Анна Михальская.

В местной полиции отметили, что мигранты вынесли мусорные баки и шкафы на площадь перед зданием центра.

В публикации отмечается, что в центре для иностранцев находятся 604 мигранта. Все они мужчины, 358 из них являются гражданами Ирака. (Газета.Ру)