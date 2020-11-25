МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии для выражения протеста в связи с запретом на въезд на Украину для венгерского чиновника Иштвана Грежа, сообщает издание Hungary Today со ссылкой на министра иностранных дел страны Петера Сийарто.
Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что сотрудника венгерского правительства по вопросам сотрудничества между областью Сабольч-Сатмар-Берегской в Венгрии и Закарпатской областью на Украине Иштвана Грежа не пустили на Украину, ему запретили въезд в страну из-за агитации за одну из партий на местных выборах.
Сийарто сообщил, что он передал украинскому послу ноту протеста и выразил возражения Венгрии в связи с этим вопросом, а также заявил, что запрет на въезд чиновника стал для страны большой неожиданностью.