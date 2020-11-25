МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за запрета на въезд чиновника

Глава МИД Венгрии добавил, что в ходе разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой около двух недель назад, они договорились «сосредоточиться на положительных вопросах» и оставить в прошлом вызванные во время выборов на Украине противоречия. Однако инцидент с Грежой, по словам Сийярто, идет вразрез с дружескими отношениями.(РИА Новости)