МИД Великобритании призвал Лукашенко найти Колесникову

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал президента Беларуси Александра Лукашенко сделать своей приоритетной задачей обнаружение пропавшего члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом министр написал у себя в Twitter.
«Серьезно обеспокоен благополучием Марии Колесниковой в Беларуси. Режим Лукашенко должен сделать ее благополучное возвращение своим главным приоритетом. Режим должен прекратить насилие в отношении протестующих, освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба Координационного совета оппозиции Беларуси сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Милиция позднее приняла заявление о пропаже Колесниковой.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выражала мнение, что таким образом правительство пытается сорвать работу организации. (gazeta.ru)