МИД Узбекистана сообщает, что 5 июля на граничащую с Афганистаном территорию страны упало пять реактивных снарядов, которые не взорвались. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Предположительно, снаряды прилетели с территории Афганистана. После обнаружения они были обезврежены саперами.

Как отметили в МИД, при падении снарядов взрывов не произошло и человеческих жертв и разрушений нет. При этом был нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в район «Мажнунтол» в городе Термеза. При этом пятый снаряд упал на футбольное поле.

Компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной в данный момент устанавливают причины инцидента, добавили во внешнеполитическом ведомстве.