Республика Узбекистан не ведет дел с Ираном в военно-технической отрасли, не занимаясь, в том числе, сборкой военной техники на своей территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Узбекистана.

«В сети интернет распространилось видеоинтервью украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона с израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным, в котором озвучена ложная информация об осуществлении сборки иранских дронов на территории Узбекистана», — пояснили в узбекистанском дипведомстве.

В МИД подчеркнули, что Узбекистан не сотрудничает с Ираном и подобные утверждения о якобы взаимодействии в военном секторе не соответствуют действительности, включая «сборку иранских дронов».