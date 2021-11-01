Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии изданию Hromadske призвал российские власти перестать мыслить категориями войны и начать добросовестно выполнять договоренности, достигнутые по результатам саммита лидеров «нормандского формата» в декабре 2019 года.

«Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — сказал он.

При этом Николенко добавил, что Киев оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе, обстрелы и вооруженные провокации. (gazeta.ru)