В МИД заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.

Об этом, как пишет «Европейская правда», написал представитель МИД Олег Николенко в Twitter.

«Прочтите это, когда вам скажут, что Россию нельзя изолировать.

Нет разницы между российскими дипломатами, призывающими к казни украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Оленовке.

Все они соучастники этих военных преступлений и должны соответствовать» — написал Николенко.

Как сообщалось, посольство России в Британии в сообщении в Twitter оправдало убийство бойцов полка «Азов», заявив, что они заслуживают унизительной смерти.

Следует отметить, что соцсеть Twitter отметила сообщение, как нарушающее правила по языку ненависти, однако решила оставить открытым доступ к нему «в интересах общественности».