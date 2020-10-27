МИД Турции выступил с заявлением в связи с обстрелом Барды

Министерство иностранных дел Турции распространило заявлении в связи с обстрелом азербайджанского города Барда со стороны вооруженных сил Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, в заявлении говорится, что , несмотря на объявленное 26 октября прекращение огня, продолжающиеся нападения Армении на гражданские поселения за пределами зоны конфликта в Азербайджане, нарушающие все общечеловеческие и моральные ценности, являются недопустимыми.

«Несмотря на то что Армения нарушила три режима прекращения огня, объявленных до сегодняшнего дня по инициативе сопредседателей Минской группы, сопредседатели никак не реагируют на эти нарушения, что заставляет нас задуматься», — говорится в заявлении.

МИД Турции пожелал скорейшего выздоровления пострадавших и выразил соболезнования всему азербайджанскому народу.

«Мы решительно осуждаем это бесчеловечное нападение Армении и призываем страны, у которых есть совесть и ответственность остановить военные преступления, совершаемые Арменией», — говорится в заявлении.