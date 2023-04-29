Официальная Анкара приветствует признание за Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) статуса страны-наблюдателя в Парламентской ассамблее тюркских государств (ТюркПА).

«Мы удовлетворены решением участников XII заседания Совета ТюркПА о предоставлении Лефкоше статуса наблюдателя в организации. Надеемся, что этот шаг внесет вклад в интересы как ТРСК, так и всего Тюркского мира», — говорится в субботнем заявлении МИД Турции.

В ведомстве подчеркнули, что турки-киприоты являются неотъемлемой частью Тюркского мира.

В МИД поздравили всех членов ТюркПА с историческим решением, которое способствует укреплению отношений ТРСК с тюркоязычными государствами.

Парламент ТРСК был единогласно принят наблюдателем в ТюркПА на заседании Совета организации, состоявшемся 28 апреля в Анкаре. (и/а Анадолу)