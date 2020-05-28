МИД Турции ответил на заявление греческого министра

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой прокомментировал заявление главы МИД Греции Никоса Дендиаса, использовавшего слово «варвары» в отношении Турции, сообщает Агентство Анадолу.

«Позорно называть Турцию «варваром» тем, кто бессовестно поступают с невинными людьми на границе, на виду у всего мира. Греческое государство сначала должно отказаться от своего «варварства», — заявил Аксой.

Заявление греческого министра показывает, что вместо диалога он выбирает политику напряженности в отношении Турции и вводит общественность в заблуждение, манипулируя внутриполитическими мотивами, отметил Айсой.

«Мы призываем к разумным поступкам греческих лидеров, действующих по принципу «Враг моего врага – мой друг», — добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что в докладах международных правозащитных организаций содержатся факты открытого нарушения греческой стороной основных прав и свобод беженцев.

«Греция должна уважать права беженцев и не подвергать их насилию и жестокому обращению, Кроме того, те, кто считает себя колыбелью цивилизации, обязаны уважать и тех, кто не разделяет с ним язык и религию», — подчеркнул Аксой.