МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны

Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с командующим Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) Ашваром Хамалем.