МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны

Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с командующим Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) Ашваром Хамалем.
«Микдад отметил во время встречи с командующим СООННР твердое право Сирии вернуть оккупированные сирийские Голаны до линии июня 1967 года», — сказано в опубликованном пресс-службой МИД САР заявлении.
Сирийский министр добавил, что Дамаск неизменно готов продолжать поддерживать присутствие миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня и «раскрытия нарушений Израиля соглашения по разъединению сил, которые проявляются регулярными агрессиями в отношении суверенитета Сирии».
| 2021-04-12T18:20:12+04:00 12 апреля 2021, 19:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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