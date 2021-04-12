МИД Сирии заявил ООН о праве вернуть оккупированные Израилем Голаны

Дамаск имеет право вернуть контроль над оккупированными Голанскими высотами до границ 1967 года, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад на встрече с командующим Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) Ашваром Хамалем.
«Микдад отметил во время встречи с командующим СООННР твердое право Сирии вернуть оккупированные сирийские Голаны до линии июня 1967 года», — сказано в опубликованном пресс-службой МИД САР заявлении.
Сирийский министр добавил, что Дамаск неизменно готов продолжать поддерживать присутствие миротворческих сил для наблюдения за прекращением огня и «раскрытия нарушений Израиля соглашения по разъединению сил, которые проявляются регулярными агрессиями в отношении суверенитета Сирии».