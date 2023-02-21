Посол США Линн Трейси вызвана в МИД России, ей была вручена нота протеста.
Как передает #, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.
В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что «накачка ВС Украины вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта».
В этой связи послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с РФ по всем направлениям.
«Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — сообщил МИД.
Кроме того, было также акцентировано внимание на то, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и не мешать объективному расследованию для установления виновных.
Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера.