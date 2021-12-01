«Организаторы и энтузиасты этого странного мероприятия («саммита за демократию» претендуют на лидерство в продвижении демократии и прав человека в общемировом масштабе. Однако «послужной список» и репутация Соединенных Штатов Америки, Великобритании, стран-членов Европейского союза в части обеспечения демократических прав и свобод у себя дома, а также на международной арене, мягко говоря, далеки от идеала».

Об этом говорится в заявление МИД России в связи с планами США провести «Саммит за демократию».

МИД России назвал «Саммит за демократию» странным мероприятием: «Факты свидетельствуют о том, что США и их союзники не могут и не должны претендовать на звание «маяка» демократии, так как сами имеют хронические проблемы в области свободы слова, избирательной системы, коррупции и прав человека».