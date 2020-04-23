МИД России: «Анкара прилагает усилия по вытеснению боевиков из района трассы М4»

Москва отмечает усилия Анкары по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийском Идлибе и надеется на окончательное отмежевание террористов от умеренной оппозиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Идлибе российские и турецкие военные принимают меры по выполнению российско-турецкого дополнительного протокола от 5 марта по созданию коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования. Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4», — сказала Захарова на брифинге.

РФ также рассчитывает, что в конечном счете произойдет отмежевание так называемой умеренной оппозиции от террористов при нейтрализации последних, подчеркнула она. (РИА Новости)