МИД ответил на заявление ЕС по поводу освобождения армянских военных

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) прокомментировало заявление пресс-секретаря Евросоюза в связи с освобождением армянских военнослужащих.

Как сообщили haqqin.az в Управлении, вызывает удивление заявление представителя Европейского союза (ЕС) в связи с освобождением 5 армянских военнослужащих. Как известно, азербайджанские пленные Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев находились в плену в Армении почти 7 лет и ЕС проявлял безразличие к этому вопросу.

«Хотим подчеркнуть, что ЕС до сих пор не сделал никаких заявлений и не отреагировал на то, что в ходе последних военных операций Армения использовала ракеты «Смерч» против мирных жителей Азербайджана, были убиты более 100 гражданских лиц, а также пропали без вести в общей сложности более 4000 человек.

Напоминаем ЕС, что 62 человека, целенаправленно доставленные на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, не являются военнопленными. Это армянские военнослужащие, которые были отправлены на территорию Азербайджана спустя почти 20 дней после подписания трехстороннего заявления о прекращении военных действий. Они вторглись на территорию, где находилась Азербайджанская армия. В результате террористических актов, совершенных этой террористическо-диверсионной группой, погибли азербайджанские военнослужащие Туран Алиев, Рахиль Акперов, Гаджирза Рзаев, Рагиб Азизов, гражданское лицо Сеймур Рзаев получил тяжелое ранение.

Эти лица не считаются военнопленными ни по международному гуманитарному праву, ни согласно какой-либо конвенции. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики эти лица, совершившие террористические акты, привлечены к уголовной ответственности, расследование продолжается.

Такие заявления в адрес Азербайджана со стороны представителя ЕС недопустимы. Азербайджан принимает только равноправные отношения.

Следует отметить, что такой односторонний и основанный на двойных стандартах подход может нанести ущерб отношениям между ЕС с Азербайджаном», — заявили в МИД.