Тот факт, что французская сторона все еще демонстрирует молчание по поводу армянских провокаций и предвзято относится к Азербайджану, демонстрирует ошибочность проводимой Францией политики.

Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в связи с заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции о Лачинской дороге.