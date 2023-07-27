Тот факт, что французская сторона все еще демонстрирует молчание по поводу армянских провокаций и предвзято относится к Азербайджану, демонстрирует ошибочность проводимой Францией политики.
Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в связи с заявлением Министерства Европы и иностранных дел Франции о Лачинской дороге.
Было отмечено, что прежде чем быть обманутым манипуляциями армянской стороны и делать предвзятые заявления по этому вопросу, следует еще раз подумать о том, чему служат подобные заявления против Азербайджана и понять, что подобные заявления не служат миру и стабильности в регионе.