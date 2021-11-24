Евросоюз должен как можно быстрее утвердить пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом и приступить к подготовке шестого пакета. Такую позицию Вильнюса озвучил в среду замминистра иностранных дел Арнолдас Пранцкявичюс.

«Необходимо как можно скорее принять пятый пакет санкций против Беларуси и для сохранения давления на режим [президента страны Александра Лукашенко] начать подготовку шестого пакета», — приводятся его слова в сообщении, размещенном на сайте МИД. Каким должно быть содержание следующего санкционного списка, он не уточнил.

Как отметил Пранцкявичюс, Евросоюз должен продолжать активные усилия к тому, чтобы нелегальные мигранты из Азии и Африки, проникающие в Литву, Латвию и Польшу с территории Беларуси, а также находящиеся у границы на белорусской стороне были возвращены в страны, откуда они прибыли, и прекратилась их переброска авиарейсами в Беларусь. «Важно, чтобы действующие в Беларуси агентства ООН добивались от властей соблюдения международных требований гуманитарного права», — сказал замминистра.(ТАСС)