МИД Латвии расширил санкционный список по Беларуси

МИД Латвии в пятницу обнародовал расширенный санкционный список по Беларуси, включив в него еще 101 должностное лицо.

«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам, — говорится в заявлении МИД. — Демонстрации продолжают дискредитироваться, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных».

По информации ведомства, в список вошли представители администрации президента Беларуси, министерства внутренних дел и подведомственных учреждений, министерства связи и информатизации, министерства по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Конституционного суда, Национального телевидения и радио, Центральной избирательной комиссии, Минской городской избирательной комиссии, белорусских областных и городских исполнительных комитетов и других ведомств. Включенным в санкционный список лицам запрещен въезд на территорию этой балтийской республики на неопределенный срок.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также заявил о дополнении санкционного списка.

«Посоветовавшись с Латвией и Эстонией, мы решили, что должны дополнить список санкций. В нем еще сто человек из тех же инстанций — силовых структур, судов, прокуратуры», — написал он у себя в Twitter. По словам министра, дополнить список было решено после инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, состоявшейся в среду.