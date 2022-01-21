МИД Кыргызстана вручило ноту консулу Казахстана по факту задержания и избиения в Алматы гражданина КР Чолпонбека Сыдыкова. Как сообщило министерство, в ноте выражена обеспокоенность действиями сотрудников правоохранительных органов Казахстана, повлекшими за собой тяжкий вред здоровью.

Кыргызская сторона заявила о необходимости проведения тщательного расследования с привлечением к ответственности всех виновных должностных лиц и выплаты компенсации за причинение тяжкого вреда здоровью Сыдыкова.

46-летний Чолпонбек Сыдыков в последние годы работал сборщиком мебели в Алматы. У него заканчивался срок регистрации и 8 января он возвращался в Кыргызстан, но пропал без вести. О пропаже Сыдыкова сообщили его знакомые в Алматы. Его нашли только через 11 дней.

Силовые структуры Казахстана 19 января официально сообщили, что кыргызстанец был задержан по подозрению в участии в беспорядках в Алматы.

После встречи представителей консульства Кыргызстана в Алматы с Чолпонбеком Сыдыковым началась работа по его возвращению на родину. 20 января с двумя сломанными ногами, в тяжелом состоянии он был доставлен в Бишкек на карете скорой помощи. (azattyk.org)