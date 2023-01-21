Кувейт выступил с резким осуждением сожжения копии священной для мусульман книги — Корана, — устроенного в субботу экстремистами в столице Швеции, городе Стокгольм, и выразил опасения, что эта акция может спровоцировать последователей ислама во всем мире. Об этом говорится в специальном заявлении кувейтского министра иностранных дел Салема Абдаллы аль-Джабера ас-Сабаха, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства эмирата.

Ранее, как передал корреспондент ТАСС, перед посольством Турции в шведской столице прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. Палудан в своей речи критиковал НАТО, Турцию и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, он также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Партия основана Палуданом в 2017 году, он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube: политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище».

Глава кувейтского МИД «выразил решительное осуждение в связи с сожжением копии священного Корана экстремистом перед посольством Турецкой Республики в Стокгольме», отмечается в заявлении. По мнению кувейтского министра иностранных дел, эта акция может «вызвать чувства [негодования] мусульман всего мира и стать для них опасной провокацией».

Министр иностранных дел Кувейта призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства по прекращению подобных неприемлемых действий и привлечь виновных [в прошедшей в Швеции акции] к ответственности». По его убеждению, необходимо «отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, не связывать политику с религией, а распространять ценности диалога и терпимости, предотвращать случаи оскорбления любых религиозных конфессий».