МИД КНР заявил протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне

Правительство Китая выразило протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Британская сторона оскорбила трибуну Совета ООН по правам человека для распространения ложной информации, очернения Китая и нападок на него, а также для вмешательства в его внутренние дела. Мы выражаем в связи с этим решительный протест», — сказал он. Как отметил он, в последние годы Синьцзян посетили более 1,2 тыс. иностранных дипломатов, представителей международных организаций и зарубежных журналистов.

«Великобритания политизирует права человека, использует двойные стандарты, а также склонна брать на себя роль наставника для критики других стран и оказания давления на них. Однако в то же время эта страна игнорирует серьезные нарушения прав человека на своей территории», — отметил дипломат.(ТАСС)