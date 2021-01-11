МИД КНР выразил США протест за отмену ограничений на сотрудничество с Тайванем

Китайские власти выражают решительный протест в связи с заявлением госсекретаря США Майкла Помпео об отмене ограничений на сотрудничество Вашингтона с Тайванем в обход Пекина. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем решительный протест по поводу подобных шагов американской стороны, — подчеркнул он на регулярном брифинге. — Тайваньский вопрос имеет ключевое значение, это политическая основа китайско-американских отношений. Это важный фактор, от которого зависит их будущее развитие».

По словам дипломата, Помпео следует во избежание негативных последствий прекратить «совершать ошибки и следовать по неправильному пути». «Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты соблюдали принцип «одного Китая» <…> и воздержались от любых заявлений, касающихся повышения уровня контактов и укрепления политических связей с Тайванем», — добавил Чжао Лицзянь.

Как сообщил в субботу Майкл Помпео, Вашингтон «отменяет все внутренние ограничения» на сотрудничество с Тайбэем. Таким образом, прежние рекомендации для американских ведомств касательно контактов с этим особым регионом КНР признаны недействительными.(ТАСС)

| 2021-01-11T21:58:33+04:00 11 января 2021, 23:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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