МИД КНР призвал США к сдержанности после убийства иранского генерала в Ираке

Китай призывает все соответствующие стороны, особенно США, проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшему нагнетанию напряженности. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал в пятницу на брифинге американский ракетный удар, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.

«Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США, проявлять хладнокровие и сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — указал он.(ТАСС)

| 2020-01-03T11:40:06+00:00 3 января 2020, 13:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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