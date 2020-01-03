МИД КНР призвал США к сдержанности после убийства иранского генерала в Ираке

Китай призывает все соответствующие стороны, особенно США, проявлять сдержанность и не совершать действий, которые могут привести к дальнейшему нагнетанию напряженности. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал в пятницу на брифинге американский ракетный удар, в результате которого в Ираке был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил) генерал Касем Сулеймани.

«Мы призываем все соответствующие стороны, особенно США, проявлять хладнокровие и сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — указал он.(ТАСС)