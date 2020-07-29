МИД КНР пригласил комиссара ООН в Синьцзян, чтобы развеять слухи о притеснениях уйгуров

Китайское правительство пригласило верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай и Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны, чтобы она убедилась в беспочвенности появившейся в СМИ информации о притеснениях народности уйгуров в исправительных лагерях. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы занимаем открытую позицию и готовы к визиту [в Синьцзян] Мишель Бачелет. Предлагаем ей приехать в Китай», — сообщил он на регулярном брифинге.

Ван Вэньбинь напомнил, что китайскую стратегию социально-экономического развития в Синьцзян-Уйгурском автономном районе поддерживают десятки государств. «Я хочу подчеркнуть: китайский народ гостеприимен, поэтому двери в Синьцзян широко открыты. Мы приглашаем всех иностранцев, занимающих объективную позицию, посетить данный регион», — подытожил дипломат.