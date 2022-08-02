Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Пекин независимо от обстоятельств не будет первым применять ядерное оружие.

Об этом он сообщил по ходу выступления в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передает ТАСС.

«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — сказал он.