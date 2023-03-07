В конфликте России и Украины «наступил критический момент», страны должны начать мирные переговоры «как можно скорее» во избежание выхода ситуации из-под контроля, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции МИД в Пекине.

«Либо прекращаются боевые действия, восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, кризис расширяется и выходит из-под контроля», — сказал он (цитата по CNN).

Цинь Ган выразил сожаление по поводу того, что «усилия, направленные на содействие проведению переговоров, потерпели поражение». «Похоже на то, что невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации и пытается использовать кризис в Украине в своих геополитических замыслах», — заявил он, призвав Москву и Киев соблюдать «спокойствие, разумность и диалог».

Министр вновь подчеркнул, что санкции и давление на Россию «не решат проблему», и заявил о необходимости «уважать законные интересы безопасности всех сторон».

Что касается отношений Москвы и Пекина, по словам Цинь Гана, «чем более нестабильным становится мир, тем важнее для Китая и России неуклонно развивать их». При этом он отметил, что это взаимодействие «не основано ни на союзе, ни на конфронтации, и не нацелено ни на какую третью сторону». «Это не угроза ни для одной страны», — заверил глава МИД. (moscowtimes.ru)