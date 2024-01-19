Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что в войну между Россией и Украиной могут быть вовлечены соседние страны.

Об этом министр обороны сказал в интервью газете Tagesspiegel.

«Мы практически каждый день слышим угрозы из Кремля — в последний раз это было в адрес наших друзей в странах Балтии», — отметил Писториус.

«На фоне актуальности ситуации нам необходимо быстро укрепить свою обороноспособность. Нам следует учесть, что Владимир Путин однажды может даже напасть на страну-члена НАТО», — добавил Писториус.

Министр обороны заявил, что если такое произойдет, то это можно ожидать примерно через 5-8 лет.

Призывая Бундесвер быть «готовым к войне», он сказал, что также хочет «разбудить общество».

По мнению Писториуса, оборонную промышленность необходимо сделать более эффективной.

Комментируя призывы своей страны увеличить военную помощь Украине, Писториус заявив, что Бундесвер не может отправить все и оставить Германию без защиты.

Газета пишет, что министр до апреля ждет предложений по восстановлению обязательной военной службы. Германия прекратила призыв на военную службу в 2011 году.

Министр обороны Германии также позитивно относится к созданию вооруженных сил для солдат без германских паспортов.