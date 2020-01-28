МИД Китая выразил благодарность за поддержку мер из-за коронавируса

Он добавил, что, сталкиваясь с очень серьезной эпидемиологической ситуацией, правительство Китая предпринимало жесткие, эффективные меры, которые любая другая страна вряд ли могла бы реализовать.

Он добавил, что у Китая есть опыт и мощная научно-техническая база, которая выстраивалась на протяжении 70 лет, у правительства страны есть решимость, есть уверенность и есть возможности, чтобы победить в этой войне против эпидемии.(РИА Новости)