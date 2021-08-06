Китайская сторона решительно осуждает принятый в Вашингтоне меморандум, касающийся Гонконга, и расценивает это как неприкрытое вмешательство в свои внутренние дела. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе.

«Это неприкрытое вмешательсто в дела Гонконга и внутренние дела Китая, грубое попрание норм международного права», — указали в ведомстве.

В заявлении отмечается, что принятие закона о национальной безопасности «восстановило стабильность в Гонконге, укрепило верховенство права, обеспечило законные права и интересы местных жителей». В комиссариате подчеркнули, что данный закон направлен лишь «против небольшой горстки антикитайских бунтовщиков», угрожающих нацбезопасности, за его нарушение были задержаны 117 человек.

«Жалкое поведение США это «вовсе не забота» о Гонконге и его народе, а грубое вмешательство в его дела и поддержка небольшой горстки сил «антикитайского хаоса», — отмечается в заявлении. «Китайское правительство непоколебимо в своей решимости противодействовать вмешательству внешних сил в дела Гонконга и КНР, защищать суверенитет страны, интересы безопасности и развития, а также проводить политику «одна страна — две системы», — указал комиссариат МИД.