МИД Китая назвал обвинения США во влиянии на протесты безосновательными

Обвинения США в том, что Китай каким-то образом вмешивается или влияет на протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда, абсолютно безосновательны, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу ABC заявил, что китайцы в опубликованных постах в социальных сетях «наслаждались хаосом» в США. По его словам, эта активность напрямую шла от правительства Китая.
«Оценки О’Брайена и других американских официальных лиц абсолютно безосновательны. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Одновременно с этим все жители земли посредством средств массовой информации увидели все, что сейчас происходит сейчас в США. Американским политиканам лучше заняться своими вопросами», — заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что Китай всегда выступал против любых форм насильственных незаконных действий, вместе с тем, он выразил надежду на то, что американская сторона сможет трезво оценить существующую в стране проблему расовой дискриминации.(РИА Новости)