МИД Китая назвал обвинения США во влиянии на протесты безосновательными

«Оценки О’Брайена и других американских официальных лиц абсолютно безосновательны. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Одновременно с этим все жители земли посредством средств массовой информации увидели все, что сейчас происходит сейчас в США. Американским политиканам лучше заняться своими вопросами», — заявил на брифинге Чжао Лицзянь.