Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса на принципах ООН. Об этом сообщается на сайте казахстанского МИД.

Как пояснили в МИД, позиция КНР заслуживает поддержки «как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государства».

«Мы считаем, что нет альтернативы решению этого вопроса мирным путем, основанным исключительно на принципах международного права и ООН», — говорится в заявлении МИД Казахстана.

В МИД республики также указали, что Казахстан выступает за проявление доброй воли участниками конфликта, прекращение боевых действий, а также за то, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, а мировое сообщество содействовало дипломатическому решению ситуации.