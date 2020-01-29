МИД Индии призвал решить палестинский вопрос путем переговоров

МИД Индии заявил, что палестинский вопрос необходимо решить путем прямых переговоров, в том числе по выдвинутым президентом США предложениям.
«Индия последовательно поддерживает палестинский вопрос. Индия также призывает к решению израильско-палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств. Мы вновь подтверждаем наше мнение о том, что вопросы окончательного статуса должны решаться путем прямых переговоров между двумя сторонами и быть приемлемыми для обеих сторон», — сообщил официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар.
«Мы настоятельно призываем стороны взаимодействовать друг с другом, в том числе по недавно выдвинутым Соединенными Штатами предложениям, и найти приемлемое решение для мирного сосуществования на основе сосуществования двух государств. Мы будем продолжать следить за развитием событий в регионе и взаимодействовать с заинтересованными сторонами», — отмечается в заявлении.(ТАСС)