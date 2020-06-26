МИД Индии: отказ Китая отводить войска от границы в Ладакхе будет иметь последствия

МИД Индии в четверг предупредил Китай, что его нежелание выполнять двусторонние договоренности об отводе войск от линии действительного контроля в Восточном Ладакхе приведет к негативным последствиям для отношений двух стран. Об этом заявил в пятницу официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Анураг Шривастава, слова которого приводит газета The Times of India.

«Мы ожидаем, что китайская сторона понимает это и обеспечит скорейшее восстановление мира и спокойствия на границе», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что «сохранение сложившейся ситуации [в результате военного противостояния в Ладакхе] нанесет ущерб развитию двусторонних отношений».

«С начала мая Китай сосредоточивает войска и вооружения вдоль линии действительного контроля на востоке Ладакха. Это не соответствует положениям наших двусторонних договоренностей, — заявил Шривастава. — Точно установлено, что именно действия Китая привели к напряженности в регионе и к столкновениям, в результате которых погибли военнослужащие двух стран».(ТАСС)