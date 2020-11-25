МИД Франции отказался признать «независимость» Нагорного Карабаха

Признание Парижем «независимости НКР» никому не пойдет на пользу.

Как передает РИА Новости, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан.

Одностороннее признание Францией «независимости Нагорного Карабаха» не было бы полезно никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы, ни Европе, — сказал он.

Ранее французский сенат абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах.

По словам Лемуана, этот шаг не будет отражать политику французского правительства, Еревана и других партнеров Парижа.

«Разрешение конфликта в Нагорном Карабахе не происходит от односторонних действий, а зависит от диалога между двумя сторонами. И сегодня как никогда стороны нуждаются в поддержке сопредседателей (Минской группы ОБСЕ — Франции, России и США. — Прим. ред.) для продолжения этого диалога», — подчеркнул он.

Как отметил Лемуан, мировое сообщество, в том числе и Армения, не признали «независимость» Нагорного Карабаха.

«Ответственность правительства (Франции. — Прим. ред.) состоит в том, чтобы задаться вопросом: был бы такой жест полезным и эффективным? Приведет ли это к каким-то последствиям на местности и для населения Нагорного Карабаха?» — добавил он.

Госсекретарь при МИД подчеркнул, что в рамках Минской группы ОБСЕ Париж может участвовать в урегулировании конфликта, если его посредничество будет приниматься и Арменией, и Азербайджаном. Как считает Лемуан, признание «независимости» Карабаха повлечет потерю «всех возможностей влияния» на ситуацию и затормозит мирный процесс.