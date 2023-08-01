Французские власти приступят к эвакуации своих граждан из Нигера 1 августа. Об этом сообщил МИД Франции.

«Принимая во внимание ситуацию в Ниамее, акты насилия против посольства Франции, закрытие воздушного пространства, лишающее французов возможности самостоятельно покинуть страну, Франция готовит эвакуацию соотечественников и европейских граждан», — отмечается в коммюнике. «Эвакуация начнется сегодня», — указывает МИД Франции.

Во французском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что планируется вывозить тех, «кто пожелает покинуть территорию Нигера».