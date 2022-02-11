МИД Эстонии направит Украине гуманитарную помощь в размере €351 700. Об этом сообщила в пятницу глава ведомства Эва-Мария Лийметс.

«Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов человек, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи, — приводит ее слова пресс-служба МИД. — Для многих жителей проблемой является недостаточное оказание медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Люди, которые долгое время находились в состоянии постоянной опасности, также нуждаются в эмоциональной поддержке. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы».

Как указано в сообщении, €190 тыс. выделят в качестве дополнительной помощи домохозяйствам и пожилым людям, проживающим возле восточной границы. Эта помощь может быть использована для закупки дров, а также предметов первой необходимости, теплых одеял и одежды, оказания медицинской и психосоциальной поддержки.

Также МИД вместе со службой спасения передаст в течение февраля пограничной службе Украины оборудование на сумму €161 700. Груз включает шесть палаток со спальными мешками, кровати, обогреватели, дизельные генераторы и принадлежности для обеспечения временного жилья. Эти средства призваны помочь Украине подготовиться к возможному миграционному кризису.