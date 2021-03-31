МИД Азербайджана распространил обращение в связи с Днем геноцида азербайджанцев.

МИД Азербайджана распространил обращение в связи с 31 марта — Днем геноцида азербайджанцев.

В обращении говорится, что ежегодно в этот день чтится память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев.

«103 года назад, в марте — апреле 1918-го, дашнакско-большевистские вооруженные отряды, действующие согласно мандату Бакинского совета, с особой жестокостью учинили массовую резню в Баку, а также в городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию. Десятки тысяч мирных жителей были убиты из-за своей этнической и религиозной принадлежности», — отмечается в обращении.