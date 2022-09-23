Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении, сделанное 23 сентября этого года по общественному телевидению страны, вызывает серьезное сожаление.

МИД Азербайджана призывает посольство США проявить ответственную позицию в подобных чувствительных вопросах и воздержаться от односторонних заявлений в пользу Армении.

Подобный подход не служит продвижению мирной повестки дня в регионе, а скорее стимулирует реваншистские и сепаратистские круги в Армении, что приводит к росту напряженности в регионе.

В то же время подобная позиция бросает тень нейтралитет и беспристрастность США, стремящихся сыграть роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, сегодня посольство США в Армении почему-то призвало Азербайджан вернуть войска на исходные позиции. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в посольстве в ответ на вопросы Lurer.

«Мы призываем Азербайджан вернуть войска на исходные позиции. Мы призываем соблюдать режим прекращения боевых действий и без участия вооруженных сил продолжить работу по решению всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров. Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия».