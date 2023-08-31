В МИД Азербайджана прокомментировали утверждения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его выступления на заседании правительства.

Как сообщили АПА в МИД, то, что в ходе выступления на заседании правительства 31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, вновь обвинивший Азербайджан в «геноциде», настолько удешевил это слово безо всякой причины, это проявление безответственной манипуляционной деятельности Армении.

«Хотели бы напомнить премьер-министру, который вместо того, чтобы возражать против провокационных действий некоторых представителей армян, выступающих против предложения активизировать движение по Лачинской дороге параллельно с использованием дороги Агдам-Ханкенди для доставки грузов армянским жителям в случае необходимости, обвинил Азербайджан в том, что он морит голодом армянских жителей, что в настоящее время в этом районе грузовики, отправленные Обществом Красного Полумесяца Азербайджана в направлении Агдам-Ханкенди, ожидают проезда в Ханкенди. Если бы армянской стороне действительно были нужны перевозимые грузы, то они не требовали бы от миротворческого контингента заблокировать дорогу и тем самым не препятствовали бы доставке этих грузов. Подход армянских жителей еще раз показал, что утверждения Армении и некоторых представителей армянских жителей относительно «гуманитарной ситуации» являются не чем иным, как политическими манипуляциями.

Что касается утверждений о планах открыть в одностороннем порядке Лачинскую дорогу и изгнать армянских жителей, то хотим заявить, что в настоящее время создаются условия для проезда армянских жителей через КПП «Лачин» в обоих направлениях, и абсурдно обвинять азербайджанскую сторону в проведении политики этнической чистки в регионе.

Видимо, армянская сторона, осуществившая геноцид, массовые убийства и этнические чистки против азербайджанцев, проживавших не только на азербайджанских территориях, которые удерживала под оккупацией Армения около 30 лет, но против азербайджанцев, проживавших на территории Армении до конца 1980-х годов, считает, что каждое государство применяет тот же подход.

Было бы хорошо, если бы премьер-министр Армении, который на словах поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поддержал политику реинтеграции жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, в рамках азербайджанского законодательства, и воздержался от вмешательства против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Надеемся, что армянская сторона правильно оценит реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период, и продемонстрирует конструктивную позицию на переговорах с Азербайджаном для установления мира», — говорится в комментарии МИД.