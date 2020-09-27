МИД Азербайджана ответил на заявление Генштаба ВС Армении

В своем сегодняшнем заявлении начальник генерального штаба вооруженных сил страны-оккупанта Армении озвучил полные ненависти расистские высказывания в адрес азербайджанского народа. Это заявление является ясным показателем того, что агрессия, межнациональная рознь и азербайджанофобия являются государственной политикой в ​​Армении.

Об этом говорится в комментарии главы управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой к заявлению начальника генштаба Армении.

«Подобные высказывания о других народах в XXI веке демонстрируют, насколько далеки от цивилизации армянские официальные лица.

Мы призываем международное сообщество осудить это расистское и шовинистическое заявление армянского официального лица», — говорится в комментарии.