Мнения, высказанные министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинсом Слотом в адрес Азербайджана, неприемлемы.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос АПА о мнениях, высказанных министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинсом Слотом.

«К сожалению, министр иностранных дел Нидерландов вновь выступил с обвинительным заявлением в ответ на запрос представителей парламента, явно исказив заявления азербайджанской стороны. Подобные безответственные мнения озвучиваются официальными лицами европейских стран не в первый раз. Эти заявления являются попытками вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и примером предвзятого подхода к постконфликтным реалиям в регионе», — подчеркнул Гаджизаде.

Айхан Гаджизаде отметил, что подобные заявления, а также угрожающие высказывания о введении санкции против Азербайджана являются ударом по двусторонним отношениям и отношениям между Азербайджаном и ЕС.

«Что касается намерения министра иностранных дел Нидерландов посетить Азербайджан, то известно, что этот визит был отложен нашей страной. Азербайджанская сторона проинформировала нидерландскую сторону, что намерена обсуждать не процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или внутренние вопросы Азербайджана, а только двусторонние отношения. Призываем нидерландскую сторону положить конец подобным заявлениям», — говорится в информации МИД Азербайджана.