Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала выступление министра иностранных дел Франции в Национальной Ассамблее этой страны, сообщает пресс-служба МИД.

«C сожалением хотим отметить, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 18 января этого года сделал в неподобающей дипломату форме заявление в Национальной ассамблее. Так, члену Национального собрания от Республиканской партии Эрику Сиотти, попытавшемуся в провокационных целях оскорбить Президента Азербайджана, следовало дать жесткий ответ и ему должны были указать меру. Министр Ле Дриан заявил, что высказанные Президентом Азербайджана взгляды на незаконный визит Валери Пекресс в Карабахский регион Азербайджана «неприемлемы по форме и содержанию»,- говорится в заявлении

Официальный представитель МИД подчеркнула, что заявление Ильхама Алиева о незаконном визите Валери Пекрес в Азербайджан вполне логично и правильно:

«Интерпретация министром Ле Дрианом заявления главы государства другой страны в безответственной и неприемлемой форме противоречит дипломатическим традициям. С сожалением отмечаем, что министр такой страны с большими традициями государственности, как Франция, этого не понимает», — добавила Абдуллаева.