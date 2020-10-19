МИД Азербайджана обратится для защиты дипломатов от армянского террора

Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на запрос СМИ о распространенных в соцсетях призывах армянских пользователей совершать теракты против азербайджанских дипломатов.

Глава пресс-службы МИД сказала:

«В последние дни мы наблюдаем широкое распространение в социальных сетях призывов со стороны армянских пользователей, представляющих опасность для жизни дипломатов Азербайджана и Турции, осуществляющих деятельность в различных странах мира.

Это очередное проявление террористической сущности радикальных армянских сил. С сожалением хотели бы отметить, что используемый всю историю радикальными армянскими группировками терроризм поддерживается даже на государственном уровне. Всем хорошо известно, что АСАЛА и другие армянские террористические организации в 1970-1980-ые годы совершили более 235 терактов в 22 странах мира, в результате них были убиты 24 турецких дипломата. В начале 1990-х годов в процессе оккупации нагорно-карабахского региона Азербайджана и семи прилегающих районов армянская сторона широко применила террор в различных частях нашей страны.

В июле текущего года в результате провокации вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской границе мы увидели исключительно агрессивные поступки и преступления на почве ненависти проживающих в иностранных государствах радикальных армян против членов местных азербайджанских общин и дипломатов.

Мы решительно осуждаем полные угроз заявления и даже призывы к убийству со стороны армянских радикальных элементов в отношении дипломатов Азербайджана и Турции.

Как вам известно, согласно Венской Конвенции о дипломатических отношениях от 1961-го года, за предупреждение любых атак на дипломатов, их личность, свободу и достоинство ответственны в стране нахождения и в связи с этим, будут направлены соответствующие обращения для принятия мер по усилению защиты, безопасности наших дипломатов в зарубежных странах».